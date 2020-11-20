أكثر الكلمات إنتشاراً

سفاح الجيزة فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم مصر وتوجو

الصومال: تعيين محمد عبد الرزاق أبو بكر وزيرا للخارجية

10:27 ص الجمعة 20 نوفمبر 2020
الصومال: تعيين محمد عبد الرزاق أبو بكر وزيرا للخارجية

مقديشو - (د ب أ):

عين رئيس وزراء الصومال، محمد حسين روبلي، محمد عبد الرزاق أبو بكر وزيرا للخارجية، طبقا لبيان صادر عن الرئاسة، نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ويحل أبو بكر وهو رئيس أركان سابق محل أحمد عيسى عوض، الذي كان قد تم تعيينه في يناير 2018.

وقال وزير الإعلام الصومالي للصحفيين مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي إن إقالة عوض لم تكن لها علاقة ببيان على وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الشؤون الخارجية فيما يتعلق بالعنف في الجارة إثيوبيا. والبيان الذي أظهر التضامن مع حكومة إثيوبيا، تم حذفه لاحقا من جميع الحسابات.

يشار إلى أن إثيوبيا تشهد صراعا عسكريا بين القوات الحكومية وإقليم تيجراي منذ مطلع الشهر الجاري ما تسبب في نزوح من الإقليم إلى دولة السودان المجاورة.

الصومال محمد حسين روبلي محمد عبد الرزاق أبو بكر

الخبر التالى:

السجن 13 عامًا لموظف روسي حاول بيع معلومات عسكرية لأمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111955

    عدد المصابين

  • 101564

    عدد المتعافين

  • 6508

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 57145838

    عدد المصابين

  • 39664018

    عدد المتعافين

  • 1363730

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"لا تغادروا المنازل".. تحذيرات عاجلة للمواطنين في الإسكندرية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا