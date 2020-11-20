أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية المغرب الوضع عقب حادث الكركارات
القاهرة - أ ش أ
صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم (الجمعة) بأن السيد أحمد أبو الغيط الأمين بحث في اتصال هاتفي مع ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية مساء أمس الوضع في أعقاب حادث الاعتداء الذي تعرض له معبر الكركارات الحدودي مؤخرا، وأنه استمع الي شرح من الوزير المغربي عن مجمل الوضع.
وقال المصدر إن الأمين العام للجامعة العربية أكد أنه يتابع الموقف عن كثب علي أثر هذا الحادث المؤسف، وأنه أعرب بهذه المناسبة عن أصدق تمنياته للمغرب وللمنطقة بالأمان والاستقرار وبما يحقق تنمية شعبه وجميع شعوب المنطقة.
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