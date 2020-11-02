ارتفاع عدد قتلى زلزال مدينة إزمير التركية إلى 83

أنقرة - (د ب أ):

أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني التركي، مراد قوروم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غربي البلاد إلى 83 قتيلا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول، لصحفيين في إزمير اليوم الاثنين، إن الطواقم المختصة أجرت دراسات لتقييم الأضرار في 424 مبنى.

وأضاف :"بلغ عدد المباني المنهارة والمتضررة بشكل كبير والتي تستلزم تدخلا سريعا 58 مبنى، ولدينا 397 مبنى بها أضرار طفيفة و66 مبنى بأضرار متوسطة".

وأوضح أنهم بدأوا بإنشاء "مدينة حاويات" تتسع لألف شخص، على بقعة أرض تبلغ مساحتها 46 ألفا و300 متر مربع.

وكان تم صباح اليوم إنقاذ طفلة في الثالثة من العمر بعد قضائها 65 ساعة تحت الأنقاض.

وذكرت الوكالة أن الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في ثمانية مبانٍ سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة.

وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن المنطقة شهدت ألفا و120 هزة ارتدادية، قوة 43 منها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي وقع الجمعة.

وإزمير هي ثالث أكبر المدن التركية بعد اسطنبول وأنقرة، ويتجاوز عدد سكانها 4.3 مليون نسمة.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.