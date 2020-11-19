الأردن بصدد افتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون المغربية

وكالات:

أعلنت المملكة الأردنية الهامشية، أنها بصدد افتتاح قنصلية عامة لها في مدينة العيون المغربية الجنوبية، لتصبح بذلك هي الدولة الثانية بعد الإمارات التي تفتتح قنصلية عامة هناك.

وجاء في اتصال هاتفي بين العاهلين المغربي محمد السادس، والعاهل الأردني الملك عبد لله الثاني، حسبما نقلت عنهما شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن الأخير يؤكد رغبة الأردن في فتح قنصلية عامة بمدينة العيون ويقول إن وزارتي الخارجية في البلدين ستنسقان لوضع الترتيبات الضرورية لذلك".

وكان بيان للقصر الملكي في الرباط بالمغرب، في أكتوبر الماضي أكد أن دولة الإمارات، ستكون أول دولة عربية تفتتح قنصلية لها في الصحراء المغربية، وأول دولة عربية تفتتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.