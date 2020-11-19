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الأردن بصدد افتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون المغربية

09:59 م الخميس 19 نوفمبر 2020
الأردن بصدد افتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون المغربية

الأردن

وكالات:

أعلنت المملكة الأردنية الهامشية، أنها بصدد افتتاح قنصلية عامة لها في مدينة العيون المغربية الجنوبية، لتصبح بذلك هي الدولة الثانية بعد الإمارات التي تفتتح قنصلية عامة هناك.

وجاء في اتصال هاتفي بين العاهلين المغربي محمد السادس، والعاهل الأردني الملك عبد لله الثاني، حسبما نقلت عنهما شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن الأخير يؤكد رغبة الأردن في فتح قنصلية عامة بمدينة العيون ويقول إن وزارتي الخارجية في البلدين ستنسقان لوضع الترتيبات الضرورية لذلك".

وكان بيان للقصر الملكي في الرباط بالمغرب، في أكتوبر الماضي أكد أن دولة الإمارات، ستكون أول دولة عربية تفتتح قنصلية لها في الصحراء المغربية، وأول دولة عربية تفتتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

الأردن مدينة العيون المغربية قنصلية عامة

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