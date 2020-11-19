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بومبيو يزور مستوطنة يهودية في الضفة الغربية

02:28 م الخميس 19 نوفمبر 2020
بومبيو يزور مستوطنة يهودية في الضفة الغربية

مايك بومبيو

تل أبيب/رام الله - (د ب أ):

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ومنظمة "السلام الآن" بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زار مستوطنة في الضفة الغربية، ليصبح أول وزير خارجية أمريكي يقوم بزيارة رسمية لمستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي الزيارة بعد عام من تحول جذري في سياسة الولايات المتحدة بشأن البناء الإسرائيلي في المنطقة، عندما أعلن بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

واتخذت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب العديد من الخطوات المثيرة للجدل خلال السنوات الأربع الماضية، أثارت بها غضب الفلسطينيين، وكان من بينها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

مايك بومبيو مستوطنة يهودية الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي

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