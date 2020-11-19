تركيا: سنتسلم مليون جرعة من لقاح فايزر في ديسمبر
أنقرة - (د ب أ):
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن اعتزام البلاد الحصول على مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من شركة "فايزر" الأمريكية، كدفعة أولى، خلال ديسمبر المقبل.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الخميس عنه القول، أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مساء أمس، "المليون جرعة هذه ستكون بمثابة دفعة أولية، وسيتم الحصول عليها منتصف ديسمبر، على أن تزيد الكمية بشكل تدريجي خلال الشهر التالي، لتصل لـ25 مليون جرعة".
وأعلن عن إمكانية شراء عشرة ملايين جرعة لقاح من الصين في شهر ديسمبر أيضا، مشيرا إلى أن اللقاح المحلي سيصبح جاهزا خلال شهر أبريل القادم.
وأشار قوجة إلى عزم وزارته توظيف 12 ألف موظف بعقود خلال الأشهر القادمة، بالتزامن مع الاحتياجات التي يسجلها القطاع الصحي، في ظل استمرار فيروس كورونا.
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