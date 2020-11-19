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روسيا تبدأ بربط القطب الشمالي بإنترنت فائق السرعة

10:23 ص الخميس 19 نوفمبر 2020
روسيا تبدأ بربط القطب الشمالي بإنترنت فائق السرعة

تعبيرية

موسكو - أ ش أ

بدأت وزارة النقل الروسية والوكالة الفيدرالية للنقل البحري والنهري وشركة (روس مور بورت) في إنشاء خط اتصالات رئيسي من الألياف الضوئية تحت الماء في منطقة القطب الشمالي.

وذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، اليوم الخميس، أن الخط الجديد سيمتد على طول الطريق البحري "مورمانسك - فلاديفوستوك"، وستنتشر فروعه المحلية في أكبر الموانئ والمراكز السكنية الروسية في منطقة القطب الشمالي.ويتم تنفيذ المشروع وفقا لاستراتيجية تطوير منطقة القطب الشمالي الروسية، التي صادق عليها الرئيس فلاديمير بوتين.

وتهدف الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية للموانئ على طول طريق البحر الشمالي وتشكيل نظام بيئي رقمي في المنطقة.وستشرف على تشغيل الخط الجديد شركة (مورسفياز سبوتنيك) وسيبلغ معدل النقل لخط الإنترنت هذا 52-104 تيرابايت في الثانية، وسيبلغ طول الخط أكثر من 12.5 ألف كيلومتر بدون أخذ طول الفروع الممتدة منه بالاعتبار. ومن المقرر إنجاز المشروع بشكل كامل في عام 2026.

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الإنترنت القطب الشمالي روسيا إنترنت فائق السرعة

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