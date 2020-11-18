هيئة الطيران الأمريكية توافق على عودة عمل طائرات بوينج 737 ماكس

واشنطن- (د ب ا):

أعلنت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه سوف يتم السماح بعودة طائرات بوينج 737 ماكس للتحليق مرة أخرى، وذلك بعد توقف عملها منذ 20 شهرا، شريطة تزويدها ببرامج توجيه جديدة.

وقالت الهيئة إنه بالإضافة لذلك، سوف يتعين على بوينج مراجعة الإجراءات الخاصة بطاقم العمل واستكمال عدد من الاختبارات قبل القيام " برحلة جوية للاستعداد للتشغيل الفعلي".

وكان قد تم تعليق طيران الطائرة بوينج 737 ماكس في مارس 2019، عقب وقوع حادثين أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

وكان سبب الحادثين وجود عيوب في نظام التحكم في الطيران.