رئيس وزراء أرمينيا يعلن عن خطة لإعادة إعمار قره باغ

يريفان- (د ب أ):

في مواجهة اضطرابات حاشدة بسبب موافقته على التنازل عن أراضي لأذربيجان المجاورة، وضع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الأربعاء خطة لإعادة إعمار منطقة قره باغ المنكوبة بالحرب.

وفقدت أرمينيا سيطرتها على أراض مهمة في المنطقة المتنازع عليها خلال اشتباكات استمرت ستة أسابيع مع أذربيجان وانتهت باتفاق السلام الأسبوع الماضي.

وقبل باشينيان تحمل المسؤولية عن "إخفاقات" أرمينيا في الصراع، قائلا في بيان إنه "الشخص الأول" المسؤول.

وقال باشينيان إنه يتعين على أرمينيا إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب والتي يمكنها الوصول إليها وإتاحتها من أجل العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم، مؤكدا أنه "سيشارك بالكامل في هذا العمل".

وواجه باشينيان احتجاجات حاشدة في يريفان منذ أن وقع الاتفاقية مع أذربيجان وروسيا. ودعا ساسة المعارضة باشينيان إلى الاستقالة.

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه لباشينيان في بيان صحفي أمس الثلاثاء، قائلا إنه سيكون "انتحارا" لأرمينيا أن تشكل حكومة جديدة لا تمتثل للاتفاق.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد وصف الحملة العسكرية الأخيرة لبلاده في قره باغ بأنها ناجحة، حيث تعمل على عودة الأذربيجانيين العرقيين إلى المنطقة.