وزير الخارجية البحريني يصل إلى إسرائيل
المنامة/تل أبيب- (د ب أ):
وصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل اليوم الأربعاء في أول زيارة يقوم بها وفد بحريني رفيع المستوى لإسرائيل، وذلك بعد نحو شهرين من توقيع البلدين على اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
ومن المتوقع أيضا أن يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل اليوم، ومن المقرر أن يشارك الوزيران في اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جابي أشكنازي في القدس.
وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن الزياني يترأس وفدا رفيع المستوى وسيجري مناقشات لمتابعة "اتفاق أبراهام"، الذي وقع في سبتمبر وتم بموجبه تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات.
وأفادت الوكالة بأن الزيارة تأتي "لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل".
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