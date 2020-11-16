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وزير خارجية الإمارات يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية التطورات بالمنطقة

08:47 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
وزير خارجية الإمارات يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية التطورات بالمنطقة

وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان

أبوظبي - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تطورات الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا على الساحتين العربية والدولية.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه جرى، خلال اللقاء الذي عُقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وأهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة تداعياته، بالإضافة إلى العمل على دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض وتأمين احتياجات شعوب المنطقة العربية منه.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأمين عام جامعة الدول العربية، مؤكدًا حرص الإمارات بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية في التنمية والازدهار والرخاء، مشيدًا بجهود أبوالغيط ودور جامعة الدول العربية في تعزيز وحدة الصف العربي وخدمة القضايا العربية.

هذا المحتوى من

Asha
عبدالله بن زايد آل نهيان أبوظبي جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الإمارات

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