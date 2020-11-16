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الشرطة الألمانية تعثر مصادفة على كمية كبيرة من المتفجرات في قبو منزل

03:30 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
الشرطة الألمانية تعثر مصادفة على كمية كبيرة من المتفجرات في قبو منزل

الشرطة الألمانية

زيندلفينجن- (د ب أ):

عثرت الشرطة الألمانية مصادفة على كمية كبيرة من المتفجرات في قبو بمدينة زيندلفينجن القريبة من شتوتجارت جنوب غرب البلاد.

وذكرت الشرطة والادعاء اليوم الاثنين أن الشرطة كانت تقوم بتفتيش مسكن لشاب صغير، 17 عاما، على خلفية تحقيقات في قضية مخدرات، وعندما فتشت الشرطة قبو المنزل عثرت على نحو ثلاثة كيلوجرامات من متفجرات بدائية الصنع وعدة ألعاب نارية ومواد وكيماويات يتم استخدامها لإنتاج متفجرات.

وبحسب البيانات الصادرة، فإنه يُعْتَقَد أن شابا آخر، 20 عاما، يستخدم قبو المنزل، وبتفتيش مسكنه يوم الخميس الماضي تم العثور على المزيد من الألعاب النارية وأربعة أسلحة صوت وذخيرة بالإضافة إلى مسدس، وقامت قوات خاصة بتفجير جزء من المواد في أحد المحاجر.

ويقبع المشتبه به في الحبس الاحتياطي للاشتباه في تحضيره لجريمة تفجير، وقالت الشرطة إن دوافع الشاب من حيازة هذه المواد لا تزال غير معروفة تماما.

الشرطة الألمانية المتفجرات مدينة زيندلفينجن شتوتجارت

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