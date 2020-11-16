الجيش الجزائري يرسل طائرات مساعدات إلى الصحراء الغربية

(وكالات):

قالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية إن الجيش الجزائري أرسل، الاثنين، مساعدات إنسانية "في إطار العمليات التضامنية بين الجزائر والشعب الصحراوي".

وأوضحت الوزارة أن المساعدات، التي تتمثل في "60 طنا من مختلف المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية"، قد تم شحنها الأحد على متن طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية، قبل انطلاقها باتجاه مطار تندوف المحاذي للحدود مع المغرب وقواعد جبهة البوليساريو، "انطلاقا من القاعدة الجوية (العسكرية) ببوفاريك القريبة من الجزائر العاصمة، اليوم الاثنين.