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وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن 79 عامًا

04:10 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن 79 عامًا

وزير الخارجية السورية وليد المعلم .

وكالات

نعت وزارة الخارجية والمغتربين، وفاة وزير الخارجية وليد المعلم، عن عمر ناهز 79 عاماً، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأعلن التلفزيون السوري، في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين، وفاة وليد المعلم رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين.

ويتولى إبراهيم المعلم منصب وزير الخارجية السوري منذ الحادي عشر من فبراير لعام 2006.

وليد المعلم وفاة وليد المعلم

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وفاة وزير الخارجية وليد المعلم عن 79 عامًا

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