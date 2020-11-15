أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

السودان يعلن استئناف حركة البواخر بين مينائي السد العالي ووادي حلفا

02:58 م الأحد 15 نوفمبر 2020
السودان يعلن استئناف حركة البواخر بين مينائي السد العالي ووادي حلفا

ارشيفية

الخرطوم - أ ش أ

أعلنت هيئة وادي النيل للملاحة النهرية بالسودان، استئناف حركة البواخر النيلية للركاب والسياحة بين ميناءي السد العالي ووادي حلفا، يوم الخميس المقبل.

يشار إلى أن رحلات البواخر بين أسوان وحلفا كانت توقفت منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تُستأنف الحركة، بتنظيم رحلة أسبوعيا، في كل يوم جمعة.

هذا المحتوى من

السودان استئناف حركة البواخر السد العالي وادي حلفا

الخبر التالى:

نتنياهو لفصائل غزة: لا تجرّبونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110547

    عدد المصابين

  • 100946

    عدد المتعافين

  • 6442

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54304974

    عدد المصابين

  • 37821245

    عدد المتعافين

  • 1317314

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصراع في إثيوبيا: تصعيد خطير بعد استهداف مطار أسمرة بالصواريخ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا