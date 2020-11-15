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ارتفاع عدد ضحايا إعصار فامكو إلى 67 قتيلا وفقدان 12 في الفلبين

07:28 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
ارتفاع عدد ضحايا إعصار فامكو إلى 67 قتيلا وفقدان 12 في الفلبين

أرشيفية

مانيلا - (د ب أ):
ارتفعت حصيلة ضحايا أسوأ فيضانات وانهيارات أرضية منذ سنوات نجمت عن إعصار فامكو في الفلبين إلى 67 قتيلا، بحسب ما أفاد مسؤولو إدارة الكوارث في البلاد اليوم الأحد.

وقال مارك تيمبال المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية إن 12 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين في المناطق المتضررة بجزيرة لوزون الرئيسية.

وأوضح تيمبال أن معظم الوفيات التي سُجلت حتى الآن كانت من المنطقة الشمالية بوادي كاجايان، حيث سارعت فرق الطوارئ بالمساعدات وسط مناشدات من المسؤولين المحليين والسكان.

وأضاف أن أكثر من 1ر1 مليون شخص تضرروا بشكل مباشر من الكارثة، من بينهم 370 ألف شخص اضطروا للفرار من منازلهم.

ويعتبر فامكو الإعصار الأكثر فتكا الذي يضرب الفلبين هذا العام. وانطلق من الفلبين يوم الجمعة متجها نحو فيتنام.

إعصار فامكو فيضانات انهيارات أرضية الفلبين

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