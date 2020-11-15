محكمة أمريكية ترفض خطة ترامب للحد من برنامج المهاجرين الشباب
واشنطن - (د ب أ):
أصدر قاض اتحادي أمريكي يوم السبت حكما ضد جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد بشدة من برنامج يوفر الحماية للأشخاص الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة وهم قُصًر.
ويُقدر أن البرنامج يوفر الإغاثة لمئات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة، دون تحديد طريق للحصول على الجنسية، شريطة أن يظلوا ملتزمين بالقانون.
ويبقي قرار السبت على البرنامج الذي يعود إلى عهد أوباما ويُعرف باسم (داكا)- تأجيل العمل للقادمين من الأطفال - والذي تم سنه في عام 2012 لحماية المهاجرين غير الشرعيين أو غير القانونيين الذين قدموا إلى البلاد وهم أطفال، وهي مجموعة تعرف باسم "الحالمون".
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