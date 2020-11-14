أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

بوتين: عشرات الدول أعربت عن رغبتها في شراء اللقاحات الروسية ضد كورونا

04:12 م السبت 14 نوفمبر 2020
بوتين: عشرات الدول أعربت عن رغبتها في شراء اللقاحات الروسية ضد كورونا

فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العديد من دول العالم أعربت عن رغبتها للحصول على اللقاحات الروسية ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وقال بوتين - خلال كلمته في الدورة الـ 15 لقمة شرق آسيا التي تترأسها فيتنام، عبر "الفيديو" اليوم السبت - "لقد أعربت عشرات الدول بالفعل عن رغبتها بإقامة تعاون للحصول على اللقاحات الروسية ضد كورونا"، مؤكدا قناعة بلاده بأن مواطني جميع الدول يجب أن يحصلوا على اللقاحات مجانا.

وأضاف الرئيس الروسي "أن موسكو مستعدة للتعاون أيضا لتزويد الشركاء بأنظمة فحص فيروس كورونا مجانا"، لافتا إلى أن بلاده اقترحت صياغة بيان مشترك بشأن مكافحة فيروس كورونا وعرضه على قادة قمة شرق آسيا للتوقيع عليه.

وأعرب بوتين عن أمله أن يتم دعم هذه الفكرة واعتماد البيان اليوم، مشددا على أن التحدي المتمثل في التغلب على الوباء يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع دول المنطقة، والتي تمثل ما يقرب من 44 في المائة من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العالم.

هذا المحتوى من

بوتين اللقاحات الروسية فيروس كورونا

الخبر التالى:

البوليساريو تؤكد تواصل المعارك في الصحراء الغربية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110095

    عدد المصابين

  • 100760

    عدد المتعافين

  • 6417

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 53021123

    عدد المصابين

  • 36939272

    عدد المتعافين

  • 1297804

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:النمسا: مصادرة 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا