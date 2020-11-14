القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي: أوشكنا على هزيمة تنظيم القاعدة

واشنطن - (د ب أ):

ذكر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميلر في مذكرة إلى موظفيه أن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بإنهاء الحرب مع تنظيم القاعدة و"على وشك هزيمة" الجماعة الإرهابية وشركائها، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتابع ميلر "لكن يجب أن نتجنب خطأنا الاستراتيجي السابق المتمثل في عدم مواصلة القتال حتى القضاء على التنظيم".

وأضاف ميلر " هذه هي المرحلة الحاسمة التي ستنقل فيها الولايات المتحدة جهودنا من القيادة إلى دور داعم".

وتابع أن "إنهاء الحروب يتطلب حلا وسطا وشراكة مع الولايات المتحدة لتلبية هذا التحدي".

يشار إلى أن الولايات المتحدة قادت تحالفا دوليا لغزو افغانستان، مقر القاعدة، عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك عام 2001، لقتال التنظيم. كماقتل الجيش الأمريكي زعيم القاعدة في هجوم استهدف منزله في باكستان في مايو عام 2011، كما قتل نجله حمزة في سبتمبر الماضي.