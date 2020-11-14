مقتل 60 من طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن بجنوب أفغانستان

قندهار(أفغانستان) - (د ب أ):

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان صحفي، اليوم السبت، أن 60 مقاتلا من حركة طالبان قتلوا الليلة الماضية، خلال عملية أمنية بإقليم قندهار، جنوب أفغانستان.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم أن 22 مقاتلا آخرين من تلك الحركة أصيبوا في تلك العمليات.

وعلى الجانب الآخر، ذكرت وزارة الدفاع أن 17 مقاتلا من حركة طالبان قتلوا في إقليم ننكارهار.

وأضافت الوزارة أن سبعة متشددين آخرين أصيبوا في العملية التي شنتها قوات الجيش الوطني الأفغاني بمنطقة "هيساراك" بالإقليم.

وترددت تقارير مفادها أنه تم مصادرة بعض الأسلحة والذخائر الخاصة بحركة طالبان خلال العملية.

ويدور قتال بين القوات الحكومية وطالبان رغم مشاركة الطرفين في محادثات سلام في العاصمة القطرية الدوحة في أغسطس الماضي.