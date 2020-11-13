موت أكثر من سبعين مهاجرا غرقا قبالة السواحل الليبية

طرابلس- (بي بي سي):

لقي أكثر من 70 شخصا حتفهم غرقا قبالة السواحل الليبية، إثر انقلاب القارب الذي يحملهم.

وكان الضحايا يسعون إلى الوصول إلى أوروبا ، و أنقذ صيادون ليبيون و قوات خفر السواحل الليبية 47 شخصا وتم انتشال 31 جثة.

و قالت منظمة الهجرة الدولية إن 19 شخصا على الأقل بينهم طفلان لقوا حتفهم غرقا بعد انقلاب قاربين في وسط البحر خلال اليومين الماضيين، وأكدت المنظمة الدولية أن 900 شخصا لقوا حتفهم غرقا حتى الآن هذا العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، و تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 20 ألف مهاجر لقوا حتفهم في السنوات السبع الماضية.