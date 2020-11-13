أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

موت أكثر من سبعين مهاجرا غرقا قبالة السواحل الليبية

02:53 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
موت أكثر من سبعين مهاجرا غرقا قبالة السواحل الليبية

غرق مركب مهاجرين

طرابلس- (بي بي سي):

لقي أكثر من 70 شخصا حتفهم غرقا قبالة السواحل الليبية، إثر انقلاب القارب الذي يحملهم.

وكان الضحايا يسعون إلى الوصول إلى أوروبا ، و أنقذ صيادون ليبيون و قوات خفر السواحل الليبية 47 شخصا وتم انتشال 31 جثة.

و قالت منظمة الهجرة الدولية إن 19 شخصا على الأقل بينهم طفلان لقوا حتفهم غرقا بعد انقلاب قاربين في وسط البحر خلال اليومين الماضيين، وأكدت المنظمة الدولية أن 900 شخصا لقوا حتفهم غرقا حتى الآن هذا العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، و تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 20 ألف مهاجر لقوا حتفهم في السنوات السبع الماضية.

غرق مهاجرين السواحل الليبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110095

    عدد المصابين

  • 100760

    عدد المتعافين

  • 6417

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 53021123

    عدد المصابين

  • 36939272

    عدد المتعافين

  • 1297804

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الذهب يعاود الصعود في مصر والجرام يرتفع 3 جنيهات اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا