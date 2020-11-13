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أمريكا: إصابة عضو مجلس النواب عن ولاية آلاسكا بفيروس كورونا

08:35 ص الجمعة 13 نوفمبر 2020
أمريكا: إصابة عضو مجلس النواب عن ولاية آلاسكا بفيروس كورونا

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية آلاسكا، دون يونج (87 عاما)، عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد يونج على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إصابته بالفيروس، مضيفا "أشعر بالقوة، وأتبع الإجراءات المناسبة، وأعمل من المنزل في آلاسكا"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وظهرت إصابة يونج في الوقت الذي حذر فيه حاكم آلاسكا، من خطر امتلاء المرافق الصحية بسبب الانتشار السريع للفيروس في جميع أنحاء الولاية.

ويعتبر يونج الممثل الوحيد في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية آلاسكا.

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