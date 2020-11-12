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التحالف يدمر طائرة حوثية "مفخخة" بالأجواء اليمنية كانت متجهة للسعودية

10:21 م الخميس 12 نوفمبر 2020
التحالف يدمر طائرة حوثية "مفخخة" بالأجواء اليمنية كانت متجهة للسعودية

المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي

الرياض - (د ب أ):

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في بيان له"إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء الأربعاء اعتراض قاربين محملين بالمتفجرات جنوبي البحر الأحمر، أطلقهما الحوثيون في اليمن.

ودمر التحالف الاثنين الماضي طائرة (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

كما أوضح المتحدث"استمرار جرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكداً أن "تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية".

تركي المالكي طائرة حوثية السعودية طائرة بدون طيار

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