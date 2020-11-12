العاهل السعودي يؤكد رفض المملكة للمشروع الإيراني الإقليمي الداعم للإرهاب

وكالات

أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأربعاء، على موقف المملكة لرافض للمشروع الإيراني الإقليمي، مشيرًا إلى خطورة المشروع، لدعمه للإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية، مؤكدًا رفض المملكة تدخله في شؤون الدول الداخلية،

وافتتح خادم الحرمين الشريفين، يوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الخطاب الملكي السنوي.

ودعا العاهل السعودي، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمارٍ شاملٍ وتطوير برنامج الصواريخ البالستية وتهديد السلم والأمن.

واستنكر انتهاك مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، للقوانين الدولية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية تجاه المدنيين بالمملكة، مؤكدًا على دعم الشعب اليمني الشقيق لاستعادة سيادته واستقلاله بواسطة سلطته الشرعية.

كما أكد استمرار وقوف السعودية، إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما أننا نساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى اتفاق عادل ودائم.

وقال إن المملكة تقف مع العراق وشعبه الشقيق، وتساند جهود حكومته في سبيل استقراره ونمائه وحفاظه على مكانته في محيطه العربي، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون في مختلف المجالات من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وأعلن تأييد السعودية للحل السلمي في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 ومسار جنيف 1 مشددًا على ضرورة خروج الميلشيات والمرتزقة منها والحفاظ على وحدة التراب السوري.