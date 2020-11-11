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الدنمارك تتهم شركتين بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا

09:18 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الدنمارك تتهم شركتين بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا

الاتحاد الأوروبي

ستوكهولم - (د ب أ)

قالت السلطات الدنماركية اليوم الأربعاء، إنها اتهمت شركة دنماركية وشركة تابعة لها بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا عن طريق بيع وقود الطائرات مرات متعددة بين عامي 2015 و2017.

وحظر الاتحاد الأوروبي عام 2014 تزويد سورية بوقود الطائرات والمواد الكيميائية المرتبطة به، مشيرا إلى "الهجمات الجوية العشوائية ضد المدنيين" التي تشنها القوات الجوية السورية.

وذكر بيان ورد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن شركة دان- بونكيرينج وشركتها الأم بونكر هولدنج متهمتان ببيع وقود الطائرات عبر الشركات الروسية، وقالت الشركتان إنهما "تتطلعان إلى إجراء تحقيق كامل في الأمر والانتهاء منه في محاكمة محتملة".

و"فوجئت" الشركتان بقرار المدعي العام الدنماركي للجرائم الاقتصادية والدولية الخطيرة.

وبحسب مكتب المدعي العام، قامت الشركتان بتوريد وقود الطائرات في 33 مناسبة.

وقال النائب العام بالإنابة بير فيج: "تقييمنا هو أن التعامل مع الشركات الروسية ينتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي. إنها بالطبع قضية خطيرة للغاية".

ولم يذكر البيان أسماء الشركات الروسية.

وقال بيان المدعي العام إن الشحنات، البالغة 172 ألف طن، بلغت قيمتها نحو 640 مليون كرونر (100 مليون دولار).

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