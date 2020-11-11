الانتخابات الأمريكية.. ترامب يهزم بايدن في ولاية ألاسكا

وكالات

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب هزم الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية ألاسكا ذات الثلاثة أصوات في المجمع الانتخابي.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن فوز ترامب في ألاسكا لا يغير من نتيجة الانتخابات بعدما تجاوز المرشح الديمقراطي حد ٢٧٠ صوتًا انتخابيًا في المجمع الانتخابي، وهو الرقم الذي يعني فوزه بالانتخابات الرئاسية بغض النظر عن نتيجة باقي الولايات الغير معلنة بعد.

وكانت ولاية جورجيا الأمريكية، قررت في وقت سابق من اليوم، إعادة فرز الأصوات يدويًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5%، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

‏ومن المقرر أن تنتهي إعادة فرز الأصوات في جورجيا بحلول 20 نوفمبر الجاري.

وتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، بنحو ١٤ ألف صوتًا في ولاية جورجيا على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.