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وزير فرنسي يستبعد فتح متاجر التجزئة غير الغذائية قبل نهاية الإغلاق

07:44 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
وزير فرنسي يستبعد فتح متاجر التجزئة غير الغذائية قبل نهاية الإغلاق

باريس

باريس - (د ب أ)

استبعد الوزير الفرنسي المسؤول عن العلاقات البرلمانية، مارك فيسنو، السماح لمتاجر التجزئة غير الغذائية بإعادة فتح أبوابها قبل نهاية مدة الإغلاق المفروضة، ما يقضي على آمال العديد من الشركات الصغيرة قبل موسم العطلات.

وقال فيسنو في مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو اليوم الأربعاء:"أتفهم تماما محنة تجار التجزئة". لكنه قال إنه "في هذه المرحلة" لا توجد خطة للسماح لهم بإعادة فتح أبواب متاجرهم قريبا.

تأتي تصريحات الوزير قبل المؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس الوزراء جان كاستكس والمقرر عقده غدًا الخميس.

متاجر التجزئة فرنسا قيود الإغلاق فيروس كورونا

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