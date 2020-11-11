مخيم للمهاجرين في اليونان يشهد الحريق الثاني له خلال أسبوعين

أثينا- (د ب أ):

اندلع حريق في مخيم للمهاجرين واللاجئين في جزيرة ساموس اليونانية اليوم الأربعاء، وهو الثاني الذي يشهده المخيم هذا الشهر، وفقا لمسؤول محلي.

وقال عمدة بلدة فاتي، جيورجوس ستانتزوس، لمحطة سكاي الإذاعية إن الحريق تم إشعاله عمدا وتسبب في انفجار عدة عبوات غاز في مطبخ المخيم.

وحث ستانتزوس الحكومة في أثينا على نقل سكان المخيم على الفور إلى البر الرئيسي.

وتعرض مركز فاتي للاستقبال وتحديد الهوية بالفعل لحريق في أوائل الأسبوع الماضي، ما ترك 150 شخصا دون مأوى.

ويوجد الآن نحو 3800 شخص داخل وحول المخيم الذي تم إنشاؤه في الأساس ليستوعب 600 شخص .

وفي أغسطس الماضي، دمر حريق معسكر موريا في جزيرة ليسبوس، حيث وجه ممثلو الادعاء اتهامات إشعال الحريق ضد أربعة مواطنين أفغان.

وتم إنشاء المخيمات في عام 2016 للنظر في طلبات اللجوء الخاصة بالقادمين من تركيا. وقبل ذلك، مر أكثر من مليون شخص عبر اليونان دون تدقيق إلى حد كبير للوصول إلى الدول الأوروبية الغنية.