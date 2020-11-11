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الآلاف يفرون من منازلهم في الفلبين قبل هبوب خامس إعصار خلال شهر

09:39 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الآلاف يفرون من منازلهم في الفلبين قبل هبوب خامس إعصار خلال شهر

جزيرة لوزون

مانيلا- (د ب ا):

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن الآلاف من سكان جزيرة لوزون الفلبينية فروا من منازلهم اليوم الأربعاء، وسعوا للتوجه إلى أماكن أخرى للاحتماء قبل هبوب خامس إعصار يضرب البلاد خلال شهر.

وقال مكتب الارصاد إن رياحا مدمرة وأمطار غزيرة ضربت بالفعل الأقاليم الواقعة في مسار إعصار فامكو، الذي من المتوقع أن يصل البلاد مساء اليوم أو صباح غدا الخميس.

وتصاحب الاعصار رياح تسير بسرعة 125 كيلومترا في الساعة وزوابع تسير بسرعة 155 كيلومترا في الساعة، وذلك خلال تقدمه نحو الساحل الشرقي للبلاد بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.

وجرى إصدار تحذيرات من الاعصار في أكثر من 12 إقليما في لوزون، الجزيرة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الفلبين، التي تضم منطقة العاصمة مترو مانيلا.

وسوف يضرب إعصار فامكو نفس المناطق التي ضربتها ثلاث أعاصير أخرى وعاصفة استوائية شديدة منذ اكتوبر الماضي. وقد لقى أكثر من 50 شخصا حتفهم وتضرر أكثر من 3 ملايين أخرين بسبب الاعاصير الأربعة السابقة.

إعصار الفلبين جزيرة لوزون إعصار فامكو

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