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ترامب يجري تغييرات "مثيرة للقلق" في وزارة الدفاع الأمريكية

07:38 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
ترامب يجري تغييرات "مثيرة للقلق" في وزارة الدفاع الأمريكية

دونالد ترامب

كشفت تقارير صحفية أميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري تغييرات "كاسحة ومريبة" في وزارة الدفاع (بنتاغون)، بعد خسارته انتخابات الرئاسة أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغييرات "مريبة"، في وزارة الدفاع الأمريكية بعد خسارته في الانتخابات الأمريكية، أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأكدت شبكة "سي إن إن" أن ترامب استبدل عدد من الموظفين العسكريين والمدنيين في الوزارة بموظفين موالين له، بعد ساعات من إنهاء خدمات وزير الدفاع مارك إسبر وتعيين كرستوفر ميلر خلفا له، في خطوة أثارت قلق مسؤولي البنتاجون وقادة الحزب الديمقراطي.

ورحل 4 مسؤولين كبار منذ يوم الاثنين، هم إسبر ورئيس أركانه واثنان من أبرز المسؤولين المشرفين على السياسة والاستخبارات، حيث استبدلوا بموالين لترامب ومنهم "شخص مثير للجدل روج لنظريات المؤامرة ووصف الرئيس السابق باراك أوباما بأنه إرهابي".

وقال مسؤول عسكري كبير لـ"سي إن إن"، الثلاثاء: "يبدو أننا انتهينا من قطع الرؤوس في الوقت الحالي"، في إشارة إلى موجة عزل كبار موظفي الوزارة.

دونالد ترامب وزارة الدفاع الأمريكية المرشح الديمقراطي جو بايدن انتخابات الرئاسة تعديلات وزارية

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