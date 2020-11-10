أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

أرمينيا: "هدوء نسبي" عقب اتفاق السلام مع أذربيجان

01:01 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
أرمينيا: "هدوء نسبي" عقب اتفاق السلام مع أذربيجان

الجيش الأرميني

يريفان- (د ب أ):

أفاد الجيش الأرميني بأن "العمليات القتالية النشطة على خط المواجهة بأكمله قد توقفت"، عقب اتفاق سلام مع أذربيجان المجاورة.

وكتبت المتحدثة العسكرية الأرمينية شوشان ستيبانيان في بيان بصفحتها على موقع فيسبوك: "هناك هدوء نسبي بداية من الساعة السادسة صباحا (02:00 بتوقيت جرينتش)".

ومن المقرر نشر قوات حفظ سلام روسية في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، في محاولة لإنهاء تصعيد دموي في القتال بعد أنباء عن مقتل أكثر من ألف شخص خلال أكثر من شهر.

وأضافت ستيبانيان أن "نشر قوة حفظ السلام الروسية في أرتساخ مستمر"، مستخدمة الاسم الأرميني لقره باغ.

الجيش الأرميني يريفان أرمينيا أذربيجان قره باغ

الخبر التالى:

تركيا: أذربيجان حققت "مكسبًا مهمًا" في قره باغ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: تعديل بروتوكول علاج كورونا.. وإدخال أدوية جديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا