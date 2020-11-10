احتجاجا على اتفاق قره باغ.. اقتحام مقر رئيس وزراء أرمينيا وسرقته

وكالات:

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إنه تمت سرقة جهاز كمبيوتر وساعة وأشياء أخرى، إثر اقتحام مقر إقامته الليلة الماضية احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ.

وفور إعلان باشينيان عن توقيعه اتفاق "مؤلم" مع أذربيجان إطلاق النار في الإقليم المتنازع عليه بين البلدين، تقاطر آلاف من المتظاهرين الغاضبين إلى المقرّ الحكومي، حيث تظاهر القسم الأكبر منهم خارج المقرّ في حين اقتحمه بضع مئات منهم وعاثوا خرابًا في مكاتبه وحطّموا زجاج عدد من نوافذه.

وأوضح رئيس الوزراء الأرمني: "تمت سرقة جهاز كمبيوتر، وساعة وعطور، ورخصة قيادة، وأشياء أخرى من دار رئيس الوزراء. كل هذا بالطبع، باسم الوطن"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

في وقت سابق الثلاثاء، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل 10 نوفمبر الجاري (بتوقيت موسكو).