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شكري يلتقي الرئيس الجزائري ويسلمه رسالة من السيسي

06:56 م الخميس 09 يناير 2020
شكري يلتقي الرئيس الجزائري ويسلمه رسالة من السيسي

شكري يلتقي الرئيس الجزائري ويسلمه رسالة من السيسي

وكالات:

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتحديات الإقليمية المشتركة.

وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صادر عن الخارجية، أن شكري سلم الرئيس الجزائري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحث شكري مع الرئيس تبون دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتعامل مع التحديات الإقليمية المشتركة، وعلى رأسها استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف حافظ، أن الرئيس "تبون" أعرب من جانبه عن حرص الجزائر على دفع التعاون المشترك مع الشقيقة مصر، والاستمرار في التنسيق والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء الثقل الإقليمي الذي تتمتع به الدولتان في المنطقة، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

الخارجية المصرية سامح شكري رئيس الجزائر عبد المجيد تبون

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