وزير النقل الإيراني يُرجع سقوط الطائرة الأوكرانية إلى "خلل فني"

طهران- (د ب أ):

أرجع وزير النقل الإيراني حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية قرب العاصمة الإيرانية طهران أمس الأربعاء إلى "خلل فني".

وأكد الوزير محمد إسلامي رفضه للتكهنات المتداولة حول الحادثة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وقال إسلامى إن "نيرانا اشتعلت في الطائرة بسبب خلل فني، ما تسبب في تحطمها".

ولقي جميع ركاب الطائرة وطاقمها، والبالغ عددهم 176 شخصا، حتفهم جراء تحطم الطائرة أمس الأربعاء بعد فترة قصيرة من إقلاعها من طهران.

وتم العثور على الصندوقين الأسودين، ويعمل خبراء الطيران الإيرانيون حاليا على تحليل ما بهما من معلومات. وأكد مكتب الادعاء العام في طهران أن خبراء الطب الشرعي يعملون على فحص أشلاء جميع الركاب.

وأعلن الوزير الإيراني أنه سيتم تسليم الصندوقين وأشلاء الركاب إلى السلطات الأكرانية.