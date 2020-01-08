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وزير خارجية فرنسا يتوجه إلى تونس في زيارة رسمية

11:47 م الأربعاء 08 يناير 2020
وزير خارجية فرنسا يتوجه إلى تونس في زيارة رسمية

جان-إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي

تونس - (أ ش أ)

يتوجه وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، مساء اليوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسميّة تستمر يومين.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن مصدر من سفارة فرنسا بتونس، قوله إن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز الحوار السياسي الذي يجمع بين تونس وفرنسا، وبحث المسائل المتعلقة بالأحداث الجارية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا التي يعد استقرارها أولوية حقيقية للبلدين وعلى نطاق أوسع الأزمات الإقليمية بالنظر إلى أن تونس قد أصبحت ومنذ الأول من يناير الجاري عضوًا غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة الممتدّة بين 2020 و2021.

وأوضح أن زيارة وزير خارجية فرنسا إلى تونس تعد التاسعة بصفته عضوًا بالحكومة الفرنسية والسابعة منذ توليه منصب وزير أوروبا للشؤون الخارجية، مضيفًا أن لودريان سيلتقي خلال هذه الزيارة وبطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس التونسي قيس سعيد وكبار المسؤولين التونسيين.

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جون إيف لودريان الخارجية الفرنسية تونس

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