أكثر الكلمات إنتشاراً

الهجوم الايراني الأفضل في أفريقيا أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

كندا تتعهد بكشف دقيق لملابسات حادث الطائرة الأوكرانية في إيران

07:29 م الأربعاء 08 يناير 2020
كندا تتعهد بكشف دقيق لملابسات حادث الطائرة الأوكرانية في إيران

موقع سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران


أوتاوا - (د ب أ)

وعد جاستين ترودو، رئيس الوزراء الكندي، أهالي الضحايا الكنديين في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، بكشف دقيق عن ملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من طهران اليوم الأربعاء.

ونُقِلَ عن ترودو قوله اليوم: "ستواصل حكومتنا التعاون بشكل وثيق مع شركاء دوليين لضمان التحقيق، على نحو دقيق في الحادث، والإجابة على أسئلة الكنديين".

وأضاف ترودو أن وزير خارجيته فرانسوا-فيليب شامبان يجري اتصالات مع الحكومة الأوكرانية وسلطات أخرى مهمة.

وقدم ترودو العزاء لذوي الضحايا.

يشار إلى أن حادث الطائرة البوينج 737، أسفر عن مقتل كل من كان على متنها والذين بلغ عددهم 176 شخصا، بينهم 63 كنديا.

الطائرة الأوكرانية تحطم طائرة ركاب إيران بوينج 737 كندا جاستن ترودو

الخبر التالى:

الدنمارك تنقل أغلب قواتها من العراق إلى الكويت
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان