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بولندا: لا نفكر في سحب قواتنا من العراق حاليا

12:53 م الأربعاء 08 يناير 2020
بولندا: لا نفكر في سحب قواتنا من العراق حاليا

بولندا

وارسو- (د ب أ):

قال الجنرال توماس بيوتروفسكي، قائد عمليات القوات المسلحة البولندية، في مؤتمر صحفي إن بولندا لا تفكر في سحب قواتها من العراق في الوقت الحالي، وذلك في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق.

وقال بيوتروفسكي: "ليس هناك تفكير في إجلاء القوات (البولندية) في الوقت الحالي. نحتاج أن نتذكر أننا موجودون كجزء من ... تحالف يقاتل تنظيم داعش وكذلك مهمة تدريب. نحن حليف موثوق به".

وصرح الجنرال بأن بولندا لديها حاليا 268 فردا من القوات العسكرية يتمركزون في العراق، ومن بينهم ما لا يزيد عن 100 فرد في قاعدة عين الأسد، وهي واحدة من القاعدتين اللتين هاجمتهما إيران اليوم.

وفي موقع الهجوم الآخر، في أربيل، يتمركز فقط عدد من الموظفين البولنديين.

وأكد كل من بيوتروفسكي ووزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك أنه لم يصب أي جندي بولندي في الهجمات الصاروخية الإيرانية.

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