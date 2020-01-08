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برلين : نحاول معرفة ما إذا كان هناك ألمان بين ضحايا الطائرة المنكوبة في إيران

10:36 ص الأربعاء 08 يناير 2020
برلين : نحاول معرفة ما إذا كان هناك ألمان بين ضحايا الطائرة المنكوبة في إيران

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

طهران/برلين- (د ب أ):

أكدت الخارجية الألمانية أنها تحاول معرفة ما إذا كان هناك رعايا ألمان ضمن ضحايا طائرة بوينج 737 الأوكرانية التي سقطت اليوم الأربعاء بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الخارجية صباح اليوم ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ): "تبذل سفارتنا في طهران قصارى جهدها للوقوف على الحقيقة".

وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن من بين ضحايا الطائرة أربعة ألمان، دون أن تسمي المصدر الذي استندت إليه في ذلك.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينج 737 في إيران عقب إقلاعها "بسبب خلل فني".

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار كييف الأوكراني وتحطمت في مطار الإمام الخميني الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت أن الطائرة كانت تقل 180 راكبا بالإضافة إلى طاقمها.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية.

الخارجية الألمانية بوينج 737 إيران طهران الطائرة الإيرانية المنكوبة

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