فيديو جديد يظهر جثث ضحايا الطائرة الأوكرانية

القاهرة- (وكالات):

تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجثث ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت اليوم الأربعاء في إيران.

يظهر أحدث الفيديوهات المتداولة جثث الضحايا التي تم وضعها في أكياس سوداء بلاستيكية وهي تفترش أرض أحد الحقول في محيط طهران.

سقطت صباح اليوم طائرة أوكرانية كان على متنها 176 شخصاً (167راكباً و9 من أفراد الطاقم) بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، ولقي كل من كان على متنها حتفهم.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737" التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بالقرب من المطار، واشتعلت فيها النيران.

وقال بير حسين كوليفاند، رئيس أجهزة الطوارئ الإيرانية للتلفزيون: "الحريق شديد لدرجة أنه لا يمكننا القيام بأي جهود للإنقاذ. هناك 22 سيارة إسعاف وأربع حافلات إسعاف وطائرة هليكوبتر في المكان".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الحطام وأجزاء المحرك المحترقة، وقد تناثرت في أحد الحقول، كما أظهرت الفيديوهات جثث الضحايا وعمال إنقاذ يرتدون أقنعة واقية لانتشال الضحايا.

ويشير موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران إلى أن الطائرة المنكوبة كانت في طريقها إلى كييف، وأنها من طراز "بوينغ 737 جي" وعمرها ثلاثة أعوام فقط.

#BREAKING: It is now known that the Flight PS752 of #Ukraine International Airlines exploded mid-air before impacting ground in #Shahriar, near #Tehran, #Iran. Cause of the explosion of this Boeing 737-8KV with UR-PSR register is unknown.This video shows it moments before crash👇 pic.twitter.com/b1n6TVBccD