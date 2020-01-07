مباحثات عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة

واشنطن- (أ ش أ):

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إنه التقى مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ونقاش معه التحديات المشتركة.

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أوردتها قناة (العربية) الإخبارية: "أشدنا بالتعاون العسكري القائم؛ بما يخدم السلم والأمن الدوليين".

والتقى الأمير خالد بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، مضيفًا في تغريدات نشرها على (تويتر)، أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.

كما بحث الأمير مع الوزير الأمريكي ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.