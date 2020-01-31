اليابان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 17 حالة

طوكيو - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة اليابانية ، اليوم الجمعة ، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 17 حالة، وذلك عقب تسجيل ثلاث حالات جديدة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الحالات الثلاث الجديدة هي لسيدة كانت تعمل مع سائق مصاب بالفيروس، ورجلين آخرين في الثلاثينات والخمسينات من عمرهما عادا من مدينة "ووهان" الصينية أمس الخميس.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس.