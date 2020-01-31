مقتل 5 أشخاص إثر انفجار بمصنع للمعادن في روسيا

موسكو- (د ب أ):

أسفر انفجار في مصنع للمعادن في بلدة متسنسك الصناعية غربي روسيا عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عدة أشخاص آخرين، حسبما أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وقالت السلطات المحلية في بيان إنه يعتقد أن سبب الانفجار هو اشتعال الغاز الطبيعي في مبنى جديد تحت الإنشاء في المصنع.

وتبين بعد تحديد هوية الضحايا أن عددا من المصابين وأحد القتلى من الأتراك، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس. وغالبا ما تنخرط شركات تركية في مشروعات البناء في روسيا.

ووقع الحادث في بلدة متسنسك التي تضم مركزا صناعيا، نحو 300 كيلومتر جنوب موسكو.