مصدر عسكري فرنسي: فرقاطة تركية شاركت في نقل مدرعات عسكرية إلى ليبيا

وكالات:

قال مصدر عسكري فرنسي، اليوم الخميس، إن فرقاطة تركية واكبت نقل مدرعات عسكرية إلى ليبيا، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

تأتي التصريحات الفرنسية بالتزامن مع تقارير حول استخدام تركيا لميناء طرابلس لنقل مدرعات وأسلحة ثقيلة خلال الأيام الماضية، في ظل تحذيرات المجتمع الدولي وحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

ومن جانبه أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، خلال اجتماع بمجلس الأمن اليوم حول ليبيا، أن هناك تدفق للمقاتلين الأجانب إلى ليبيا مؤكدًا أن ذلك يعد خرقًا للهدنة.

وأوضح سلامة "الليبيون يواجهون أزمة اقتصادية كبيرة بسبب استمرار النزاع، ولابد من مسار سياسي لتحسين أوضاع الاقتصاد الليبي".

وحذر: "سنرصد كل من يخرق الاتفاقات لمساءلتهم ومحاسبتهم".

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأربعاء، إن المليشيات السورية التي أرسلتها أنقرة إلى ليبيا للقتال مع حكومة الوفاق وصل عددها إلى 3 آلاف شخص.