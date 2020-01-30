أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الجزائر تعلن إحباط عملية انتحارية كانت تستهدف الحراك الشعبي

02:40 م الخميس 30 يناير 2020
الجزائر تعلن إحباط عملية انتحارية كانت تستهدف الحراك الشعبي

الجيش الجزائري

الجزائر- (د ب أ):

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس عن إلقاء القبض على "انتحاري كان يخطط لتفجير نفسه بحزام ناسف وسط الحراك الشعبي بعاصمة البلاد".

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي، الخميس، إن مفرزة للجيش تمكنت أمس الأربعاء من إلقاء القبض على إرهابي مبحوث عنه ببلدية بئر توتة غرب العاصمة الجزائر .

وأضافت: " كان الإرهابي المقبوض مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية تستهدف المسيرات السّلمية بوسط العاصمة باستعمال حزام ناسف".

الجيش الجزائري وزارة الدفاع الجزائرية عملية انتحارية الجزائر

الخبر التالى:

مركز الملك سلمان يدين نهب مستودع برنامج الأغذية العالمي باليمن
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب كورونا