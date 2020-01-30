هونج كونج: نقل 95 حالة مشتبه بإصابتها بكورونا للمستشفيات خلال يوم
01:46 م الخميس 30 يناير 2020
هونج كونج- (د ب ا):
أعلنت حكومة هونج كونج، الخميس، أنه تم نقل 95 مريضا إلى مستشفيات المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية ، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المتحور الجديد.
وأضافت الحكومة أن المرضي، وتتراوح أعمارهم بين 14 عاما و 100 عام" أصيبوا بمرض تنفسي حاد له علاقة بعامل عدوى جديد".
وجرى عزل المصابين ويجرى إجراء اختبارات لهم حاليا لمعرفة ما إذا كانوا أصيبوا بالفيروس أم لا .
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