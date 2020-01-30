صحيفة سعودية: دعم الرياض للقضية الفلسطينية من ثوابت سياسة المملكة

الرياض - أ ش أ

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية، أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسية لسياستها منذ إنشائها وظلت على مدار السنين تقدم الدعم والمساندة وتصدح بالحق على كافة منابر المحافل الدولية، كما شاركت في المؤتمرات والاجتماعات بهدف الوصول إلى حل شامل وعادل يرضي طموحات الشعب الشقيق وقدمت مبادرة للسلام تم تبنيها كمشروع عربي موحد في قمة بيروت في مارس 2002م لحل النزاع العربي الإسرائيلي .

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس، التي جاءت بعنوان (فلسطين أولوية) - إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جدد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، التأكيد على موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته .

وكتبت الصحيفة: "للملك سلمان مواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية المملكة المركزية الأولى ولعل إعلانه، في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ(29) التي عقدت في الظهران في أبريل 2018 تسمية القمة (قمة القدس) ما يؤكد حرصه واهتمامه بالقضية في بعديها العربي والإسلامي، كما أعلن عن تبرع المملكة لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى".

واختتمت الصحيفة بقولها: "وظلت المملكة على موقفها من دعم السلطة الفلسطينية ورفض التوسع الإسرائيلي ببناء المستوطنات وتهويد القدس بما يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ويقف عقبة أمام حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".