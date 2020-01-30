الصين: تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في الفلبين والهند

القاهرة- وكالات:

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الخميس، بتسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا الجديد في الفلبين والهند، لترتفع بذلك عدد الدول التي ظهر فيها الفيروس القاتل إلى 18 دولة.

وأكّدت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لشابة (38 عاما) من مدينة ووهان الصينية، بحسب "شينخوا".

فيما سُجلت أول إصابة بالفيروس في الهند لطالب من ولاية كيرلا يدرس في جامعة ووهان، حسبما أعلنت وزارة الصحة الهندية في بيان، الخميس.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس في الصين إلى 170 حالة وفاة، و7711 إصابة مؤدة في أنحاء البلاد، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في تقريرها الصادر الخميس.