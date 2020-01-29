ماكرون يعلن شراكة أمنية استراتيجية بين فرنسا واليونان

باريس - (د ب أ)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن شراكة أمنية استراتيجية بين بلاده واليونان، مع زيادة تواجد البحرية الفرنسية في اليونان.

وقال ماكرون، عقب محادثات مع رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، في باريس إنه سيتم توضيح التفاصيل في الأسابيع المقبلة، وستجري مشاورات منتظمة بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين.

وأكد ماكرون أنه، مع شركائه الأوروبيين، يساند اليونان وقبرص العضوين مع بلاده في الاتحاد الأوروبي، وأدان التدخل والاستفزاز التركي ،مشيرًا إلى إلى عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي بواسطة السفن التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

واتهم ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان "بعدم الألتزام بكلمته" من خلال قيامه بإرسال سفن تركية تحمل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

واستطرد"لقد رأينا في الأيام الأخيرة سفنا تركية تقل مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية" وهذا انتهاك صريح لما وعد به الرئيس أردوغان في مؤتمر برلين.

يشار إلى أن مؤتمر برلين بشأن ليبيا قد أصدر في اختتام أعماله في التاسع عشر من الشهر الجاري إعلانا أعرب فيه المشاركون عن التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، وبذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وبتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

كان قد بدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري سريان وقف لاطلاق النار برعاية تركية روسية في القتال الدائر منذ إبريل الماضي، بين قوات ما تسمى بحكومة الوفاق، وقوات الجيش الوطني الليبي التي تحاول دخول العاصمة طرابلس.