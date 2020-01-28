الأمم المتحدة تعلق على صفقة القرن: ملتزمون بدولتين على حدود 67

وكالات:

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة ملتزمة بدعم خطة السلام في الشرق الأوسط، وذلك على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية.

وأضاف أنطونيو جوتيريش في بيان نقلته رويترز "ملتزم بدعم خطة سلام الشرق الأوسط على أساس قرارات المنظمة الدولية والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية وتحقيق رؤية الدولتين على أساس حدود ما قبل 67".

وتضمنت الخطة الأمريكية المقترحة والتي استعرضها الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف توفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه الكامل للخطة التي يتواصل فيها الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال، وقال "القدس ستكون عاصمة لدولتنا".

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.