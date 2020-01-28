الاتحاد الأوروبي يطلع على الموقف الفلسطيني من صفقة القرن الأمريكية

وكالات

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، للاطلاع على الموقف الفلسطيني من الإعلان الأميركي لـ"صفقة القرن"، وذلك لتنسيق مواقف دول الاتحاد الأوروبي وإصدار موقف يمثل الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن الصفقة الأميركية المخالفة للشرعية الدولية والتي تتجاهل سيادتنا على القدس الشرقية، لا نستطيع قبولها.

وأعرب أبو مازن، عن استعداده للعمل مع الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية ودول أخرى وتحت رعايتها، من أجل تطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي، مثمنا مواقف الاتحاد الأوروبي ودعمه السياسي والاقتصادي.

وطلب رئيس الاتحاد الأوروبي مواصلة الاتصالات بين الجانبين خلال الأيام المقبلة.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كانت تسريبات حول الخطة المزعومة أشارت إلى أنها تميل بشكل كامل لدولة الاحتلال، حيث سيتم الإعلان عما يمكن وصفه بشبه دولة فلسطينية بلا جيش أو سيطرة على الحدود أو إمكانية عقد اتفاقيات مع دول مجاورة، بجانب أنها تقضي بعاصمة غير القدس للدولة الفلسطينية، بجانب سيطرة أمنية تامة للاحتلال.

ولا تشمل أيضًا الخطة، بحسب وسائل إعلام غربية وعبرية، على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردهم الاحتلال، بجانب ضم إسرائيل لمناطق بالضفة الغربية المحتلة.